武漢江夏區現疫情實施臨時管控 暫停商業與交通

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（中央社台北27日電）中國堅持「動態清零」防疫總方針，民眾隨時要過被管控的生活。常住人口超過90萬人的武漢江夏區，因發現4例無症狀感染者，其主城區實施3天臨時管控，公車停運，娛樂場所暫停營業。

由於武漢是中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情首先爆發的地區，因此當地出現病例格外引起注意。

環球網今天報導，武漢江夏區新冠肺炎疫情防控指揮部26日發出通告，指江夏區26日在核酸檢測中發現4例無症狀感染者，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取在最短時期內實現「動態清零」，經專家組研判，指揮部決定從27日4時起，在江夏區主城區實行3天臨時性管控措施。

通告指出，管控期間，區域內地鐵、城際鐵路實行跳站管理，公車停運；各餐飲單位暫停內用，可提供外賣訂餐，實施無接觸式配送服務。公共娛樂場所如KTV、酒吧、電影院等，以及小診所及農貿市場暫停營業。

其他措施包括，高校、福利院、精神衛生機構等特殊場所封閉管理；非必要不舉辦群體性活動、大型會議、各類線下培訓，暫停遊園、集市等演出，實行「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。

所有宗教活動場所暫時關閉，暫停一切宗教活動。校外培訓機構、旅遊景點暫停營業。

通告又表示，區內居民非必要不離開江夏區、非必要不外出，區外人員在臨時管控期間非必要不來江夏。

武漢於2020年成為中國首個爆發COVID-19疫情而封城的城市，當時封城長達76天。

中共總書記習近平今年6月視察武漢時表示，中國如果搞「集體免疫」、「躺平」，後果不堪設想。實施動態清零政策，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110727