中國跨省流動人口逾億 學者籲加快落戶市民化

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（中央社台北28日電）中國調查顯示，跨省流動人口計1億2500萬人，其中在省外常住逾5年近4700萬人，顯示很多人居住在某一城市，但身分是「流動」人口，學者呼籲加快外來人口落戶市民化，以提升城市競爭力。

中國官方近期公布「人口普查年鑑2020」，披露第7次人口普查數據。「第一財經」今天報導，據普查結果，2020年全國流動人口約為3億7600萬人，其中，跨省流動人口約為1億2500萬人。

若再細分，在外省常住逾5年但不滿10年者計2086萬人，在省外常住逾10年者達2600萬人。兩者合計高達近4700萬人。

中國改革開放40餘年以來，人口從低流動性轉向高流動性的轉變，有很高比例的人群已經常住在某一城市，但他們的身分還是「流動」人口。報導進一步指出，整體上跨省居住逾5年的人群主要分布於珠三角、長三角和北京、福建等地。

其中，第一經濟大省廣東數量最多，有1096萬人已經離開其戶口所在地省份超過5年。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，長三角和珠三角當前常住人口已經很高了，接下來最重要的是要提高城鎮化的質量。這些地方有相當多沒有戶籍的外來居住人口，無法享受基本公共服務，加快外來人口的市民化十分重要。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，這些常住人群，比較容易適應當地，雖然不排除有部分人群想回家鄉落葉歸根，但相信很大一部分人群有比較強烈的融入願望和動力，想落戶定居。

報導指出，應加速推動戶籍准入等規定，以利於加速人才、人口向重點城市群集聚，加速勞動力在城市群內部的自由流動，大幅提升城市群整體競爭力。

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另據英國廣播公司（BBC）報導，中國1958年實施的戶籍制度，嚴格限制人口遷徙。1978年改革開放後，戶籍制度弊病愈發凸顯，各個城市對落戶作了嚴格限制，大量農民工平日進城打工，春節才能回到農村。

由於公共服務體系是建立在戶籍制度的基礎上，這代表這些流動人口在城市打工期間，無權享受教育、養老、醫療等公共服務，造成「留守兒童」等社會問題，專家更將其稱為「偽城鎮化」或「撕裂的城鎮化」。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110728