中國商務部指消費基礎仍不穩 將推更多政策支持

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國經濟要從疫情中復甦，促進消費是一大重點，多項穩成長措施陸續發布。然而中國商務部今天坦言，消費恢復基礎仍不穩，將發布更多促消費政策，包含鼓勵採購汽車、智慧家電。

中國商務部今天上午舉行「2022年上半年商務工作及運行情況」記者會，會中說明相關經濟數據變化，以及目前的經濟情勢、預計執行的相關政策。

根據中新網、香港經濟日報報導，商務部消費促進司副司長安寶軍在會中表示，受到疫情影響，今年3月至5月社會消費品零售總額連續負成長。然而隨著疫情防控形勢總體變好，穩成長、促消費政策措施實施並見效，近期消費市場呈現積極恢復態勢，6月社會消費品零售年增3.1%，由負轉正。

然而，安寶軍坦言「消費恢復的基礎還不穩固，促進消費持續恢復還需付出更多努力。」

他說，為促進消費力道回升，接下來除了認真落實已發布穩住經濟和促消費一系列政策外，將進一步擴大汽車、綠色智慧家電等消費，並且推動地方結合相關政策推出配套措施，確保各項政策落實、發揮實效，促進消費回穩。

除了線下消費外，安寶軍強調加速推動直播電商、社交電商等新模式健康有序發展，拓展數位生活服務。於此同時，加快推進國際消費中心城市培育建設，創建智慧商圈、智慧商店，加快建設便民生活圈，促進城市消費品質升級。

他也鼓勵各地區在嚴格做好疫情防控前提下，舉辦國際消費季、老字號大小嘉年華等重點促進消費活動，活絡消費氛圍。（編輯：陳沛冰）1110729