與債權人協商不順 恆大延後發布債務重整計畫

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）中國恆大延後公布重組方案。據恆大29日深夜發布公告指出，調查工作將於近期完成，同時持續與債權人談判協商，冀望今年內公布具體重組方案。此前恆大表示預計在7月底提出方案。

根據恆大集團29日發布的公告指出，有鑑於集團的規模和複雜性，以及行業現狀，盡職調查仍在進行，預計在近期大致完成，屆時將與債權人及顧問、代表溝通境外債務重組方案的框架和建議，希望在2022年內盡快公布具體重組方案。

這份公告證實原定7月底公布重組計畫的安排已經跳票。

今年6月下旬，恆大集團執行董事肖恩曾表示預計在7月底發布重組計畫。然而隨後傳出恆大與境外債權人的重組協議卡關，當時市場預估重組計畫時程可能受到影響。

據公告，恆大表示將依法安排資產，保障境外債務重組。

根據21世紀經濟報導，恆大集團執行董事肖恩受訪時指出，目前境外債的總規模大約是227億美元，是集團整體債務的一部分。完成重組的重要前提之一就是公司能夠持續經營。

他表示，債務重組方案將是一個各方協商並達成共識的結果，不會以犧牲境內債權人利益為代價。目前正藉由各種管道與境內公開市場債券持有人積極協商。

肖恩在報導提及，目前恆大在港股仍暫停交易，如果能夠成功重新恢復交易，可以增強監管機構、投資者和債權人的信心，還能促進公司進一步恢復運營。「集團本次公佈的境外債重組框架，就是恢復信心和商譽的必經之路。」

他說，恆大正努力解除債權人提出清算申請的問題，並且藉多方協調推進重組程序，保障集團各個業務持續經營，盡快滿足各項條件，力求在期限內恢復交易。

根據恆大發布的消息，港交所於本月13日在復牌指引中增加新條件，要求恆大先處理債權人提出的清算問題，清算申請被撤回或解除，才可重新交易。（編輯：陳沛冰）1110730