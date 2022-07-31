香港疫情持續升溫 單日增4634例確診病例

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（中央社台北31日電）香港官方今天通報單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）4634例確診病例，其中96.13%為本土病例；另再增1名染疫患者離世。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今天下午召開疫情記者會，會上作出上述表示。

綜合星島日報、香港電台等港媒報導，香港官方今天通報單日新增4634例確診病例，其中4455例為本土病例；另有179例為境外移入病例，新增1名染疫死亡個案。

關慧敏表示，這名82歲男性死者為長期慢性病患者，有糖尿病、血壓高及脂肪肝等情形，沒有疫苗接種紀錄。日前曾到指定診所求醫，其後病情轉差，於30日離世。

男子團體MIRROR演唱會發生大屏幕墜下事故，導致其中一名舞蹈員李啟言（阿Mo）嚴重受傷，目前仍在深切治療部留醫。

關慧敏指出，情況仍然危殆，維生指數正常，會繼續留意其情況變化。公立醫院在疫情期間一直存在恩恤探訪安排，讓家人可探望病危或情況突然轉差的病人，在探訪前必須有48小時內核酸檢測陰性或24小時內快測陰性結果。

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關慧敏說，若相關家人提供快測陰性結果，需要在2日內交回核酸檢測陰性結果。在危急情況下，若家屬兩個測試未有進行亦不要緊，可在完成探訪後補回快測結果，並在2日內交回核酸陰性結果。會盡力配合家庭需要。

張竹君說，接受檢疫人士在檢疫期間可申請暫時離開檢疫地點，以探望病危家人或出席家屬葬禮，去年4月1日至今年3月31日期間，共批准1240件相關申請案。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110731