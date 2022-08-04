中國再發金融業限薪令 明定管理層薪資上限

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（中央社記者吳柏緯上海4日電）金融業在中國每年的行業平均薪資排名中始終名列前茅。然而近日官方發布一份通知，要求管理階層、重要職務員工的薪資總額不得高於企業薪資總額35%，被解讀為「金融限薪令」。

金融業向來被視為「多金」行業，日前陸續發生從業人員家屬「曬工資單」炫富的事件，引發輿論關注。近日，中國財政部發布「財政部關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知」，當中部分內容規範金融企業員工的薪資上限。

根據第一財經、新浪財經報導，這份通知要求金融企業優化內部收入分配結構，工資總額向基層員工傾斜，建立健全薪資分配遞延支付和追責追薪機制等。對於高階管理層、重要職務員工的總薪資設下天花板，要求不得超過企業整體薪資35%。

此外，通知也進一步要求，企業發放績效獎金時，40%以上應採取延期支付，延期支付期限一般不少於3年，以此確保績效獎金支付期限與相應業務的風險持續期限相符。

除了設下薪資上限外，這份通知進一步要求金融企業加強財務預算管理、合理控制費用開支，商務宴請嚴禁講排場、杜絕奢侈浪費；嚴禁違規購建辦公室、豪華裝潢及添購高檔辦公傢俱。

報導提到，由於金融業平均收入較高，因此各式「限薪令」並未中斷。

在2009年，財政部發布通知，規定各國有金融機構高階人員2008年薪資，不得高於2007年薪資的90%；2010年，財政部初步建立「薪資與績效相符」、「長期激勵與短期激勵」相結合的薪資管理機制。

報導提到，今年以來證券業和基金業也相繼發布「限薪令」。

今年5月，中國證券業協會發布「證券公司建立穩健薪酬制度指引」，要求證券公司在制定薪酬制度時，應對董事長、高階管理人員、主要業務部門負責人、分支機構負責人和核心業務人員建立薪資遞延支付機制，明訂適用條件、支付標準、年限和比例等。（編輯：李雅雯）1110804