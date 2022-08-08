港媒：軍演深化台灣敵視北京 激發抗中意識

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分析人士表示，北京發動軍演，反而深化台灣民眾敵視北京。圖為空軍防空飛彈部隊6日運用愛國者三型飛彈防空雷達追蹤監控在台灣周邊演習的共軍。（軍聞社提供）

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（中央社台北8日電）香港「南華早報」（SCMP）今天報導，分析人士表示，北京不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西近期訪台發動軍演，反而深化台灣民眾敵視北京，有助於台灣執政黨統合公眾輿論與主要政黨抗中。

報導指出，分析人士說，當前局勢將衝擊2024年台灣總統大選，屆時參選人必須友美且抗中才有可能勝出。

裴洛西（Nancy Pelosi）是美國總統第2順位繼任者，也是25年來訪台層級最高的美國政要，她上週旋風式到訪使北京跳腳，結束訪台行程沒多久，共軍宣布展開一系列圍台實彈演習至昨天。

南華早報訪問多位台灣智庫學者分析共軍軍演造成的影響。台灣國際戰略學會理事長王崑義指出，「事實上只有若干極統團體反對，絕大多數台灣民眾都歡迎裴洛西到訪」。

他說，裴洛西來訪及北京跳腳的反應，給予台灣亟需的國際關注，「這也將有助於提升總統蔡英文與民進黨的支持度，並且未來的選舉有利於民進黨，特別是2024總統大選」。

王崑義表示，中共的圍台軍演只不過是增加台灣反中情緒，如此有助於標榜捍衛台灣主權的民進黨。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛則說，當前的軍演與1995至1996年中共向台海試射飛彈有諸多相似之處，包括民眾力挺被視為抗中的政治人物。

反制已故總統李登輝訪美，解放軍1995年展開一系列的飛彈試射，結果隔年李登輝以相當懸殊的票數差距，當選台灣首任直接民選的總統。

王智盛說，由於反中情緒益增，台灣主要在野黨中國國民黨與台灣民眾黨將調整他們的立場。他說，「以往被視為親統的國民黨勢必得跟隨主流民意而遠中更友美（如此在2024年總統大選才有一搏的機會）」。

對於裴洛西這回訪台，國民黨表示歡迎並譴責解放軍軍演，更說共軍此舉只會傷害台灣人民的感情。

兩岸政策協會理事長譚耀南則說，北京越向台灣施壓，台灣民眾的反彈越強烈，「像這樣來自於民眾的反彈將外溢至各政黨，因選民期盼各政黨抵住來自於北京的壓力」。

他說，上述的因素對於台灣11月就要投票的地方公職人員選舉並不會造成顯著影響，因這場選舉選民比較關切的是生計福祉，至於總統大選，選民將更關切國家、意識形態與領導人能力等議題。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110808