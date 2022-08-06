中共軍演衝擊選情？藍營評估影響不大

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）中共在台灣周邊軍演，是否衝擊選情。對此，國民黨內評估，軍演對選情暫時影響不大，原因包括國民黨對外發言並無失分，以及民眾對抗中牌已漸漸無感等。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中共解放軍隨即展開軍演，造成區域情勢緊張。縣市長選舉將於11月26日舉行，外界關注國民黨選情是否受到影響。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗下午接受中央社記者訪問時表示，從黨中央到黨團都表達捍衛中華民國的態度，並譴責中國大陸的行為，加上距離選舉還有一段時間，因此目前評估，對選情的影響還算小；但後續也要看民進黨的操作，以及中國大陸的報復措施，是否進一步擴大。

國民黨立委李德維分析，越接近年底選戰，以及事件開始趨於緩和後，他判斷民進黨就會開始重新提起，喚起民眾記憶，再打抗中保台牌，試圖影響選情。

藍營輔選要角表示，中共軍演對選情影響不大，反而是對岸的經濟制裁，可能會讓受影響者去思考，到底抗中保台重要，還是生活重要。

黨內人士指出，台灣民眾對於民進黨各縣市參選人又打「抗中牌」普遍無感，且以2018年的經驗來看，地方選舉還是以政績及政見評價候選人為主，要用抗中牌打年底選戰，恐怕沒辦法達到預期的效果。

但黨內也有人提醒，不要小看軍演以及民眾厭惡對岸的後座力，若對岸不斷壓迫，會加深民眾對中國大陸反感的情緒，影響到選票流向，所以未來國民黨對中國大陸的發言要非常謹慎，符合民眾的期待。（編輯：郭無患）1110806