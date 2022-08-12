香港將大規模整頓市容 盼市民感受清潔環境

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（中央社記者張謙香港12日電）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍然威脅香港之下，當局計畫14日起整頓市容，是歷來少有的一項大規模清潔和美化城市行動。

當局已成立「地區事項統籌工作組」，協調落實這項計畫，工作組由政務司副司長卓永興率領。

卓永興今天在記者會上表示，本月14日，小組正式啟動首階段打擊衛生黑點計畫，為期3個月，初步重點為打擊衛生黑點、強化日常清潔工作、加強宣傳教育社區參與以及加大執法力度。

10月起，小組將會展開第二階段工作，重點是美化公共空間、改善街道設施和優化園林建築。

卓永興說，由本月起至10月，相關部門將著力清理本地600多個衛生和街道管理黑點，例如後巷、鼠患處、非法傾倒工地廢料處、海上垃圾等。

此外，相關部門將在大約4000個地點加強日常清潔和移除大型物件力度，包括街道、菜市場、後巷、垃圾收集站、公共屋邨、公廁和行人隧道等。

他說，希望有關行動結束後，市民可感受到環境衛生的改善。

近幾年來，香港不少人投訴市區變得髒亂，比如菜市場攤販胡亂擺放雜物，防礙行人道，以及大樓與大樓之間的後巷被人霸占，成為城市的「污點」。

儘管港府也注意到有關情況，但近10年，香港先後爆發「占中」和「反送中」運動，且規模龐大，令港府焦頭爛額，無法集中力量處理其他問題。

上世紀70年代初，港英政府曾在港推動一次大規模的清潔運動，但運動過後，香港市容及社區的髒亂情況又故態復萌。

這次港府突然宣布這項大規模城市清潔行動，事前並沒有預兆，相信與行政長官李家超的作風有關，他上任前後一直強調，其治港口號是以「結果為目標」。（編輯：周慧盈）1110812