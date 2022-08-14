更多編輯台推薦新聞：
台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍
生活

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷2/300
首頁 / 兩岸

熱浪高溫恐成新常態 江蘇高速路面達72度

2022/8/14 16:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國南方高溫炎熱的氣候狀態持續，中國中央氣象台今天上午6時發布高溫紅色預警，江蘇部分高速路面地段溫度達到攝氏72度。專家指出，高溫熱浪恐將成「新常態」。

據人民網、中新網等陸媒報導，中國國家氣候中心首席預報員陳麗娟表示，今年6月以來，中國出現罕見高溫天氣，可能將是1961年有完整氣象紀錄以來最強的一次高溫事件。

她指出，在全球氣候變暖的背景下，高溫熱浪事件可能成為一個新常態。預計在以後的夏季類似的高溫酷暑出現的頻率會比較多。

不過，陳麗娟說，目前區域性高溫過程還沒有超過2013年。未來2週，南方高溫天氣仍將持續，「就持續時間而言，今年區域性高溫過程將超過2013年的62天，成為1961年以來持續時間最長的一次高溫過程。」

據中國中央氣象台網站消息，今天上午，新疆吐魯番盆地和南疆盆地、陝西中南部、山西南部、河北南部、山東南部、河南、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部、廣西北部、廣東北部等地最高氣溫將有35度至39度。

其中，陝西南部、河南西南部、安徽南部、江蘇南部、上海、湖北東南部和西北部、浙江大部、四川東部、重慶中西部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區最高氣溫可達40度以上。

江蘇省氣象局14日發布路面溫度預報，指出高溫天地表溫度過高時，輪胎的橡膠強度和簾線強力會降低很多，面臨爆胎危險。預計一些路段地表溫度將達68至72度。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1110814

陳麗娟
中市府：疫情進入平原期應持續落實防疫 台中出現BA.5本土個案 市府：尚無擴散風險
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
法國力搏各地野火 憂風勢再度引燃大火