5家央企自美退市 中國官媒：繼續留美上市不划算

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（中央社台北15日電）中石油等5大中國央企公告擬將美國存託憑證（ADR）從紐約證券交易所下市。中國官媒發聲，面對複雜監管要求，加上中國、香港資本市場日益完善，留美上市已不划算。

中國官媒經濟日報15日於頭版文章中作上述表示。

中國5大國有央企12日公告，擬從紐約證券交易所下市，包括中國石油天然氣（中石油）、中國石油化工（中石化）、中國人壽保險（中壽）、中國鋁業、上海石油化工。

官媒指出，5家央企宣布自美退市，這是從自身實際和商業角度考慮，不會對中概股、中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊，更不意味著主動謀求金融脫鉤，不必過度解讀。

5家央企都是大型藍籌企業，多於本世紀初赴美上市，當時中國資本市場承載力有限，赴美上市融資，對於企業利用外資、提高公司治理水平、深度融入全球市場等方面發揮積極作用。

「上市以來，5家企業嚴格遵守美國市場規則和監管要求，也很好地回饋了美國市場和投資者」。近20年間，相關情況則發生了大變化，5家央企多數股份在中國A股和香港H股上市。

文章引述業內人士意見指出，這些企業上市以來一直承擔較高的維護成本，作為中國央企還面臨日趨複雜監管要求，隨著中國和香港資本市場功能日益完善，「繼續留美上市已不划算」。

關於5家央企帶動中概股在美退市潮的討論，文章表示，5家央企有特殊性，不能代表200多家在美中概股企業一般情況。

文章稱大部分中概股企業主動退市的條件和意願不足，因為其仍以美國為主上市地或唯一上市地，除非進行私有化或有其他上市地，否則基於正常商業考慮，一般不會主動退市。

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再者，美國市場在支持科技創新型、初創型企業上有優勢，對部分企業融資發展有較強吸引力，中概股赴美上市實現了中國企業、新興產業及國際投資者多方共贏，具有積極意義。

文章強調，監管部門近期已多次強調，支持企業依據自身意願選擇上市地，加快健全境外上市相關規則制度，積極推進跨境審計監管合作磋商，營造清晰、明確、友好的制度環境。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110815