中概股在美面臨退市危機 備選上市地轉戰香港

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中國石油等5大央企宣布自美退市。圖為紐約證交所外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社台北14日電）中國石油等5大央企宣布自美退市，其他在美中概股仍深陷跨境審計監管困境。分析指出，出於風險管理，中概股已經開始積極尋找備選上市地，選擇回到香港上市的企業增加。

鳳凰財經報導，在美中概股持續面臨跨境審計監管困境，自2022年3月起，中概股陸續被美國證券交易委員會（SEC）列入預摘牌名單。截至8月5日，已有162家中概股被列入預摘牌名單中；其中有155家已被轉入確定摘牌名單。

面對在美退市危機，選擇回到香港上市的企業增加。先前大多數中概股回香港選擇的是二次上市方式；今年以來，雙重主要上市成為中概股回港趨勢。

按照相關規定，中概股回港上市通常有3種方式。第一種是以百度、京東、網易為代表的二次上市，操作最簡單，且有多項豁免和優待政策。

第二種是以小鵬汽車和理想汽車為代表的雙重上市，即申請港交所同為主要上市地位，上市要求更為嚴格、程序更為複雜，必須遵守的規則與IPO（首次公開募股）要求幾乎相同。

第三種是完全私有化後重新在港交所申請上市，成本較高。還有一個選項是以知乎、貝殼、蔚來汽車為代表的介紹上市，不涉及融資不發新股。

中泰證券認為，在美中概股最理想的回歸方式是先二次回歸，將盡可能多的美股轉成港股；然後申請將二次上市轉成雙重上市，這樣可以在中概股退市後保留其在港股的合法上市地位，又可以將大部分股份從美股轉至港股。

阿里巴巴就是採取這個做法。阿里巴巴7月26日公告，擬將香港新增為主要上市地，預計2022年底前生效，相關流程完成後，阿里巴巴將在港交所主板及紐約證券交易所兩地雙重主要上市。阿里巴巴先前已於2019年11月在港交所主板二次上市。

「選擇雙重上市有一項重要優勢，就是可以進入港股通」，和合首創（香港）執行董事陳達表示，納入港股通後，可以得到更多內地投資者支持，股票流動性會得到極大加強，內地投資者也能分享企業成長紅利。

為吸引中概股回流，港交所近年也啟動上市制度改革。港交所在2021年11月宣布落實放寬第二上市要求，「創新產業公司」的要求被刪除；同時降低最低市值門檻，新規今年起生效。

中國人壽、中國石油、中石化、中國鋁業、上海石化等大型央企12日相繼宣布其ADR（美國存託憑證）將從紐約證券交易所退市。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110814