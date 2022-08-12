中國多家國企集體自美下市 宣稱成本高交易量少
2022/8/12 19:05
（中央社記者吳柏緯上海12日電）中國多家大型國企今天相繼宣布，其ADR（美國存託憑證）將從紐交所下市。這幾家國企公告均提到，選擇下市的原因是ADR的交易量較低，加上維持相關義務的行政成本較高。
綜合香港01、界面新聞報導，中國人壽、中國石油、中石化、中國鋁業、上海石化等大型國企，今天相繼宣布將其ADR將從紐約交易所下市。其中，中國人壽的公告稱最後一個交易日可能不晚於9月1日。
這幾家企業在公告中提及下市的原因均稱，ADR的交易量與境外普通股的全球交易量相比有限，加上維持ADR在紐交所上市、遵守美國證券交易法下定期報告要求，以及相關義務所涉及的行政成本較高，因此公司董事會決議從紐交所下市。
報導提到，中國人壽研議於8月22日之前向美國證券交易委員會遞交一份表格25（下市申請），預計在表格遞交10日後生效。換句話說，中國人壽在美最後的交易日為9月1日之前。
據報導，中國石油、中石化及中國鋁業則分別預計在8月22日、8月29日提交下市申請的表格。（編輯：楊昇儒）1110812
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