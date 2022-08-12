因應疫情與紓困開支 中國多地政府調整今年預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海12日電）中國31個省級行政區都已完成今年首次預算調整，受到疫情與紓困政策影響，多地均上調防疫預算，並調降非急需支出以平衡減收缺口。報導指出，今年9月後可能還有一波調整。

在中央一聲號令之下，中國多地政府都祭出紓困措施為企業減輕負擔，藉此穩定受疫情影響的經濟，其中減稅、退稅的政策力度較大。退稅雖成了企業的「救命稻草」，卻直接影響地方政府財政收入，多地不得已只能調整支出預算保民生。

根據第一財經報導，截至目前，中國31個省級行政區都已完成今年首次預算調整，在財政收支不平衡的壓力之下，部分地區加強節流，更多預算投入「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）。

報導指出，今年地方政府預算調整的「特色」之一，是為因應疫情衝擊。例如，蘇州市，深圳等地因受疫情衝擊而調整收支，在預算調整中增加了抗疫等支出。

此外，重慶在今年首次的預算調整方案中指出，為了應對減收，擬大幅調降非急需、非剛性支出。除三保等剛性支出外，合計下調人民幣50億元（約新台幣220億元）。這筆錢將用於補充預算穩定調節基金，用以平衡下半年減收缺口。

報導中進一步提到，由於疫情衝擊造成經濟不穩定，因此中央陸續發布大規模的紓困政策，藉此「穩經濟」。然而大規模退稅、降費，讓地方財政收入明顯出現下滑，加上向來被視為經濟火車頭的房地產市場低迷，導致地方土地出讓收入大幅下滑，地方財政收支矛盾明顯增大。

據公開資料，今年上半年中國31個省級行政區一般公共預算收支均為赤字。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日前中共中央政治局召開會議談到下半年經濟工作，其中「支持地方政府用足用好專項債務限額」，引起市場關注。

報導引述國金證券首席經濟學家趙偉說，一般來說地方每年會有2至4次預算調整，為緩解財政資金不足、穩經濟，預計下半年部分地方會動用部分預算額度發行專項債，而這需報地方人大批准，並經財政部備案同意實施。因此，9月前後地方人大常委會會議可能是下一個預算調整的重要時間點。（編輯：周慧盈）1110812