中芯高層再傳人事異動 趙海軍辭執行董事
2022/8/12 17:58
（中央社記者吳柏緯上海12日電）中國中芯國際近日傳出多起人事異動，趙海軍辭去執行董事，保留聯合首席執行長職務；獨立非執行董事布朗（Tudor Brown）辭職。近年中芯管理層變動頻繁，多名董事會成員相繼去職。
中芯國際於11日晚間接連發布兩份公告，一份為今年第2季的財報，另一份為高層人事異動。這份人事公告稱，現任公司聯合首席執行長兼執行董事趙海軍辭去執行董事一職，專注履行聯合首席執行長職務。
據財聯社、科創板日報報導，梁孟松於去年底辭任執行董事職務，今年3月周子學辭去中芯國際董事長兼執行董事，在趙海軍的人事異動生效後，中芯的執行董事僅剩董事長高永崗一人。
報導指出，中芯國際並未進一步回應這項人事案。
除了趙海軍之外，中芯董事會於同日通過獨立非執行董事布朗的辭職案。據公告，辭去的職務包含獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、審計委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員。
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據公告，中芯董事會通過決議，中國工程院院士吳漢明擔任第一類獨立非執行董事、董事會提名委員會成員及戰略委員會成員
過去1年，中芯國際的人事異動頻繁。今年初，前董事長周子學以身體因素，辭任公司執行董事職務；去年年底，蔣尚義辭任副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務；梁孟松辭任執行董事職務、楊光磊辭任獨立非執行董事；周傑辭去中芯國際非執行董事、董事會薪酬委員會成員及董事會審計委員會成員職務。（編輯：陳沛冰）1110812
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