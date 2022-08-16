成都秋雨教會信徒聚會再遭打壓

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（中央社台北16日電）中國成都的秋雨聖約教會信徒在14日於當地一家茶館舉行主日聚會，遭到約30名的便衣警察圍困。當局指，這是非法聚會，其中一人還被以「襲警」為由帶走調查。

自由亞洲電台（RFA）報導，成都秋雨教會約50多名信徒在14日於成都武候區一家茶館聚會，遭到官方打壓。

秋雨教會信徒王先生敘述了當時狀況。他受訪時說，約有50名信徒參加聚會，上午10時30分左右，有20、30個穿警服，8、9個穿便服的警察「把我們包圍了」。警方設2個包圍圈，首先把會場裡聚集的信徒帶出來，第一個包圍是把聚會的院子包圍，第二個包圍是針對聚會的人。

另一位信徒表示，這次的行動是由成都市公安局武候分局的國保大隊負責人帶隊，這名負責人並聲稱，對秋雨教會信徒聚會採「零容忍」立場，稱秋雨教會是「非法組織」。

被包圍50多名信徒被逐一登記身分訊息，但是其中一名信徒刑宏偉因拒絕登記，而被警方強行帶上警車。

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一名信徒說，刑宏偉因不願配合登記個資，遭到警方打耳光，之後爆發肢體衝突。那名警察以「襲警」名義把刑宏偉按倒在地、強行帶走。之後聽說，刑宏偉遭以「涉嫌襲警」被刑事拘留。

成都秋雨教會源自2005年在創辦人王怡牧師家中的聚會，後於2008年正式成立。但在2018年底遭到中國當局取締，信徒被大規模逮捕。其中，王怡更於2019年被依「煽動顛覆國家政權」及「非法經營」罪，被判刑9年。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110816