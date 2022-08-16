中國5大央企在美下市 分析：可能妥協民企審計要求

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（中央社台北16日電）中國石油等5大央企宣布自美股下市，分析指出，排除較具敏感性的國家央企後，推估北京可能願意妥協，使在美上市中國私營公司達成美國審計要求，解決中、美間長久以來的爭端。

中國5大國有央企12日公告，擬從紐約證券交易所下市，包括中國石油天然氣（中石油）、中國石油化工（中石化）、中國人壽保險（中壽）、中國鋁業、上海石油化工。

路透社16日報導，5大央企在美退市可能意味著北京將願意在審計爭議上妥協，允許私營公司達成美國審計要求。這5大央企在美退市後，將僅剩中國東方航空、中國南方航空等2家中國國有企業在美繼續上市。

一名匿名香港資本市場律師表示，不讓中國國有企業在美上市，這是中國在談判桌上的妥協要件，因為北京當局擔憂的是國有企業帳戶被審計單位要求披露訊息；私營公司的數據則沒有那麼敏感。

有些人則持不同看法。北京大學光華管理學院教授吉利斯（Paul Gillis）說，撇除國有企業後，確實可以多留一些妥協空間給北京；不過從中、美間整體政治環境來看，很難達成協議。

Wilson Sonsini律師事務所中華區業務負責人陳煒恆說，在美上市的中國民營企業，是否被允許有更多的自由裁量權與美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）合作，取決於審計文件數據敏感性，擁有大量地理數據以及跟蹤個人和公司位置、活動和社會行為數據較可能被視為具備敏感性。

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傑富瑞集團（Jefferies Group）分析師認為，中國應該積極地與美國證券交易委員會（SEC）合作，以確保沒有敏感訊息的私營公司不會被美國資本市場排除在外。

據鳳凰財經報導，在美中概股持續面臨跨境審計監管困境，自2022年3月起，中概股陸續被SEC列入預摘牌名單。截至8月5日，有162家中概股被列入預摘牌名單中；其中有155家已被轉入確定摘牌名單。出於風險管理，在美中概股積極尋找備選上市地，回到香港上市為優先。（編輯：李雅雯/邱國強）1110816