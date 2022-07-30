阿里巴巴等5中企 美國證交會列退市風險名單

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美國證券交易委員會29日將阿里巴巴等5家中資企業加入面臨退市風險的中概股名單。圖為位於北京的阿里巴巴集團大樓。（共同社）

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（中央社台北30日電）據報導，美國證券交易委員會（SEC）於美東時間29日將阿里巴巴等5家中資企業加入面臨退市風險的中概股名單。受到這項消息拖累，阿里巴巴ADR重挫逾11%。

阿里巴巴日前公布，將申請在香港轉為主要上市。有分析說，相信此舉是為了避開中美審計爭議，從美國退市作準備。

綜合官方香港電台、經濟日報等港媒今天報導，美國證券交易委員會表示，阿里巴巴可於8月19日前提交證據，申請剔出認定名單。

除了阿里巴巴，SEC也將蘑菇街、波奇寵物、獵豹移動公司及駭維金屬加工控股公司等4家中資企業納入可能被退市的名單。

美國2020年底通過「外國公司問責法」（HFCAA），要求在美上市的外國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國證券交易所掛牌。長期以國家安全為由拒絕外國監管機構取得審計底稿的中國企業因此面臨退市風險。

中美去年底展開審計監管的合作談判，目前進度不明。美方態度較為保留，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）13日接受美媒採訪時說，他不確定中美能否就此達成協議。

美國證券交易委員會官員5月曾表示，「美國上市公司會計監督委員會」（PCAOB）須在11月以前完成對於相關中企的審計檢查。

據路透社，中美若無法就審計底稿問題達成共識，將有逾270家中企面臨退市風險。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110730