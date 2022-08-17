氣候變遷長江流域現旱情 專家示警：恐持續加劇

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（中央社台北17日電）中國長江流域旱情嚴峻，長江幹流、洞庭湖、鄱陽湖等水位均為有實測記錄以來同期最低，中國國家氣候中心預測，長江流域秋季降水持續偏少可能性大，中下游地區恐出現夏秋連旱。

據澎湃新聞17日報導，中國水利水電科學研究院防洪抗旱減災中心主任呂娟接受專訪表示，長江流域乾旱整體上呈現頻發、重發態勢，中下游大旱與2006年川渝大旱原因類似，都是大氣環流異常導致長江流域在主汛期出現枯水現象。

呂娟指出，這次大旱有發生時間早、持續時間長、影響範圍大等特點，初步判斷旱情將持續加劇。6月上旬開始，長江流域降水開始偏少，尤其是長江下游幹流及鄱陽湖水系偏少5至7成，為近10年同期最少；降水嚴重偏少的同時，長江流域氣溫嚴重偏高。

他說，受到降水偏少及高溫影響，長江流域四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等6省（直轄市）7月發生旱情，旱情覆蓋長江幹流上游、中游和下游，這較為少見，也給流域內水量應急調度帶來困難；目前旱情持續約40天左右，未來一週可能持續發展。

旱情對農業生產、人畜飲水及生態環境等方面產生負面影響。呂娟舉例，四川、重慶等地區一季稻已開始灌漿結實，持續性重度少雨將會導致結實率下降，不利於一季稻產量形成。

他說，由於長江中下游地區旱情持續，洞庭湖、鄱陽湖等水位持續下降，草洲和淺灘面積擴大，大片灘塗裸露，湖床成草原景象，衝擊湖區的水產養殖、農業生產，也使生態系統受到破壞。

「何時恢復正常狀態還難以預測」，呂娟坦言，這種大範圍乾旱是出於主要氣候系統大氣環流異常狀況，相關地區需要做好長時間抗旱準備，盡快摸清旱區缺水狀況、科學調度水利工程，確保群眾飲水安全和農作物灌溉用水需求。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110817