買了一套買兩套 中國地方官員奮力促買房惹議

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（中央社台北18日電）中國房市持續低迷，各地方政府頻出招促買房保經濟。一名官員近日在房地產展示交易會公開號召現場黨員幹部帶頭多買房，引發熱議。港媒分析，由於關乎社會穩定，中共20大前地方須穩房市。

香港明報今天報導，中國網上流傳的一段影片顯示，湖南常德石門縣縣委書記鄧碧波近日在「石門縣2022房地產展示交易會」開幕儀式賣力號召現場黨員幹部帶頭多買樓，更說「我希望在今天的會議上，我們各位同志們，各位領導，要帶頭購房，買了一套買兩套，買了兩套買三套，買了三套買四套」。

鄧碧波站台的交易會共有19家開發商的21個建案參展，待售房源逾萬間。他這番言論隨即引發網路熱議，有網友指責他的倡議「病急亂投醫」 ，也有人質疑，「領導買幾層樓的錢是從哪來？」

石門縣官方昨天回應說，鄧碧波是脫稿講話，本意只是鼓勵買房。一名當地官方「權威人士」表示，「（鄧碧波）書記只是一個活躍現場氣氛的說法，是一個形象的比喻，號召有條件、有需求的人員可以去買房，但不是具體的要買一套房、兩套房、三套房、四套房」。

另據中新網、證券時報等陸媒報導，安徽宿州泗縣日前也發布「關於共創房地產業繁榮的倡議書」，呼籲公務員要積極響應，發動身邊親友以實際行動參與購屋活動，攜手推進泗縣房地產市場平穩運行。

此外，浙江湖州市最近發布「關於持續促進我市房地產平穩健康發展的通知」，其中提出多方面措施，包括鼓勵國企收購困難房企的滯銷房作為保障安置用房，以及調整「住房公積金」使用政策，包括上調貸款最高額度、推出直系親屬提取互助等。

中國國家統計局日前公布，今年前7月，商品房銷售面積年減23.1%，銷售額下降28.8%；兩項數據1至6月則分別為下降22.2%、28.9%。市場普遍認為，房市近期低迷，可能因為消費者購買力與需求不振。

明報指出，中國房市過去10幾年創造了集體式的財富神話，但目前情況逆轉，業內一些巨頭在債務重壓下出現危機；愈來愈多無法按時完工的「爛尾樓」，威脅千萬個家庭的置業夢；房地產價格多年來開始首次下跌；一些小城市積壓待售的新成屋無人問津；對付COVID-19疫情的嚴格「清零」政策更加速這一切經濟上的副作用。

在嘗試放鬆監管等刺激房市的傳統手段之餘，當局也將「穩樓市」的政治壓力傳導到地方官員身上。 因此，普遍指望房市收入來緩解財政的地方官員正陸續推出「奇招」。

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中共第20次全國代表大會不久後將登場，明報分析，這類時間點有不容疏失的政治穩定慣例，但中國大陸正經歷的房價異動和房地產業信譽危機已直接影響社會穩定和民眾情緒。對房市喪失信心的溢出效應可能波及中共20大，這是歷來不可能為當局接受的意外干擾。

因此，這個冬季結束前，努力讓民眾重新恢復對房市的信心與購買慾，必定是地方政府的重心所在，尤其是經濟已然不穩定的當下。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110818