陸方舉辦兩岸關係研討會 劉結一林祖嘉視訊與會

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（中央社記者呂佳蓉台北18日電）共軍圍台演習後，中國大陸方面在河南舉行2022年兩岸關係研討會，約130人與會。國台辦主任劉結一以視訊致詞；中國國民黨訪問團中的大陸事務部主任林祖嘉也透過視訊與會。

新華社報導，劉結一在致詞時左批民進黨、右批美國。他宣稱，「民進黨當局」上台以來「頑固堅持台獨分裂立場」，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，「製造兩岸對立對抗，勾連外部勢力，出賣民族利益」。美國「一些勢力加大『以台制華』，妄圖利用『台灣牌』阻撓中國統一和民族復興進程」。

劉結一又說，中共18大以來，「以習近平同志為核心的黨中央牢牢把握兩岸關係主導權主動權」，不斷強化中國統一的時和勢，引領兩岸關係發展正確方向，推動中國統一進程堅定前行。

由國民黨副主席夏立言率領的訪陸團中，兼任國民黨特別顧問的林祖嘉也透過視訊方式表示，中國國民黨將持續推動海峽兩岸在「堅持九二共識、反對台獨」基礎上，加強交流合作，維護台海和平穩定。

國民黨在敏感時間訪問中國大陸，引發爭議。國民黨先前曾表示，夏立言是以民間身分出訪，關心國人同胞在陸狀況，不會見所謂高官或談及任何政治問題。

根據新華社報導，與會的專家針對「堅持『九二共識』，維護兩岸和平發展」、「攜手反獨促統，共圓民族復興願景」2項子議題進行了交流研討。（編輯：邱國強）1110818