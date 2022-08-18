林祖嘉赴陸提九二共識 陸委會：無中華民國空間

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（中央社記者呂佳蓉台北18日電）國民黨訪陸團中的大陸事務部主任林祖嘉透過視訊參加兩岸關係研討會，並稱國民黨堅持「九二共識」、反台獨。陸委會今回應，中共的「九二共識」沒有中華民國存在空間。

國民黨在此前共軍圍台軍演的敏感時期，決定由副主席夏立言率團訪問大陸，引起國民黨黨內與社會議論，引發爭議。國民黨當時雖稱，此行不談論政治以及會見高官，但昨天由陸方舉行的2022年兩岸關係研討會，林祖嘉與國台辦主任劉結一皆透過視訊與會。

據新華社報導，劉結一批評「民進黨當局」拒不承認一個中國原則和「九二共識」；林祖嘉則強調，國民黨會繼續推動海峽兩岸在「堅持九二共識、反對台獨」基礎上，加強交流合作，維護台海和平穩定。

陸委會發言人邱垂正今在例行記者會上說，注意到林祖嘉的談話，但是中共所謂一中原則的「九二共識」，是企圖否定中華民國主權，沒有中華民國存在空間，台灣主流民意已明確拒絕。

邱垂正表示，在中共加大對台複合性施壓之際，政府期盼國民黨應以台灣整體利益為重，忠實表達台灣主流民意強烈反對中共對台武力威嚇，且不應呼應中共立場，也不要給予中共統戰有可乘之機、分化台灣。

對於國民黨此行赴陸，邱垂正指出，考量中共對台針對性軍演與複合性施壓破壞台海現狀，圖謀侵犯我主權之際，政府依照目前兩岸規範沒有權限禁止其赴陸，但在第一時間有向國民黨勸阻，表示此時並非赴陸交流適當時機。

他說，政府期盼此刻朝野團結一致，共同面對中共對台全面性、系統性危害，維護國家整體利益。

邱垂正也說，劉結一的談話是舊調，其妄稱統一歷史大趨勢不可逆轉，是違背現狀事實的一廂情願，認為北京當局不願正視兩岸互不隸屬的事實。（編輯：張淑伶）1110818