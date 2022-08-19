中國高溫旱情持續 江蘇江西湖南人工增雨

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（中央社台北19日電）中國出現60年一遇高溫，雨量稀少。為紓緩高溫乾旱，多地進行人工增雨，7月以來湖南省進行人工增雨155次，江西省九江市湖口縣也發射了50多枚炮彈來增雨。但人工增雨效果可能只是短暫。

湖南省人民政府官網18日通報，7月8日以來全省平均降雨量56.4毫米，較常年偏少71.2%，是1961年以來歷史同期第2低位，省內107個縣（市、區）發生氣象乾旱，其中21個縣（市、區）發生重度以上氣象乾旱。

通報指出，7月以來全省各級氣象部門在13個市州63個縣（市、區），展開人工增雨作業155次，累計影響面積約2.1萬平方公里，增加降雨量約0.65億噸，有效緩解高溫乾旱。

僅8月16日下午，當局就抓緊午後局地熱對流發展的雲系，在全省8個市州19個縣（市、區）展開地面人工增雨作業22次，讓全省306個鄉鎮下了小雨，42個鄉鎮下了中雨，3個鄉鎮下了大雨。

央廣網19日報導，7月以來江西省九江市湖口縣持續高溫天氣，已列為特旱地區，影響農業生產。

據江西省氣象局氣象乾旱預測，江西重旱區域將達到19站，特旱達到31站，涉及至少58個縣（市、區）。

報導指出，自7月以來湖口縣已經展開20多次人工影響增雨作業，發射炮彈50多枚，幾乎每次都產生小雨或小到中雨量級。當局指此後不會放過可以人工增雨的機會。

揚子晚報17日報導，江蘇多地持續高溫出現旱情，15日晚上至16日下午，江蘇省連雲港、宿遷、淮安、南京、常州、無錫等多市以及相關所轄縣(市、區)共進行人工增雨作業11次，一半以上地區的最高氣溫降至攝氏35度以下，部份地區降幅最大達到13.7度。不過，之後高溫天氣又再度回歸。

報導解釋為何高溫持續多天，卻不早些利用人工增雨來降溫。因為人工增雨需要3個條件：一、雲層厚度要達到2至3公里，二、雲朵中的水氣要充足，三、要有上升氣流。而此前不具備人工增雨的條件。

人工增雨有不同方法，氣象部門會根據不同雲層的物理特性，及選擇合適時機，決定用飛機、火箭等方式向雲中播撒乾冰、碘化銀、鹽粉等催化劑，使雲層降水或增加降水量，目前多地如無錫透過發射增雨火箭彈來增加雨量。

南京市溧水區日前利用煙爐方式人工增雨，這套遠程遙控人工影響天氣地面焰爐播撒系統，是通過燃燒煙條，跟隨上升氣流進入雲層，達到增雨效果。相比常規的人工增雨火箭彈，地面煙爐的好處是成本低、可遠程控制、危險系數低、不受空域限制等。

重慶日前錄得破紀錄的攝氏45度，接連發生山林火災。重慶日報16日報導，預計直至23日仍持續高或極高森林草原火險氣象等級。

重慶市人工影響天氣指揮部辦公室印發的通知表示，目前全市266個作業點、107門高炮、96台火箭嚴陣以待，1萬多發高炮彈、900多枚火箭彈及近600名作業人員已就位，當局將根據天氣選擇合適時機執行人工增雨。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110819