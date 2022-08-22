12港人偷渡案 喬映瑜大陸刑滿移交香港警方

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（中央社記者張謙香港22日電）據報導，「12港人偷渡案」中，被中國法院判決組織偷越邊境罪成的喬映瑜，在中國大陸服刑期屆滿，今天被送返香港，轉交香港警方跟進她所涉及的其他案件。

根據無線電視報導，相信是載著喬映瑜的車今天中午前抵達香港新界天水圍警署。

2020年8月，12名「反送中」運動支持者試圖搭船逃往台灣，但在中國大陸水域被廣東海警拘補。

同年底，10名被捕者在深圳法院分別被判入獄7個月至3年不等，另外兩名未成年者不被起訴並已移送香港。

被判刑的10人中，鄧棨然和喬映瑜因為組織偷越邊境罪成，前者被判入獄3年及罰金人民幣2萬元，後者被判入獄2年及罰金1.5萬元。

據報導，今天被送返香港的喬映瑜因為涉嫌製造炸彈案被通緝，她返港後，可能會被警方依相關罪名起訴。此外，國安處也會向她了解前年偷渡的過程。

至於鄧棨然，有報導表示，他仍在深圳服刑。

其餘8人去年在大陸服刑期滿，已被送交香港警方跟進處理其他案，包括李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟。

在這起偷渡案中，較受外界關注的是李宇軒，他是「香港故事」成員，而「香港故事」被視為主張「港獨」的組織。

今年5月，李宇軒在高等法庭承認一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，法院押後至9月中再訊，屆時可能判決刑期。

另外，香港民主黨前主席何俊仁今天獲准保釋外出；今年初，警方依國安法拘捕和起訴前支聯會7名成員包括副主席何俊仁，罪名是涉嫌煽動顛覆國家政權，違反國安法。

據報導，何俊仁今天獲高等法院批准交保，保釋條件包括繳付港幣70萬元現金、每週到灣仔警署報到3次，以及不能發放危害國家安全的言論等。（編輯：陳沛冰）1110822