更多編輯台推薦新聞：
熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高
生活

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮
政治

專訪／加拿大代表芮喬丹任滿離台 想念便利商店出現分離焦慮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南2警追贓車殉職1警槍與子彈遺失 蔡總統下令最短時間逮捕嫌犯
首頁 / 兩岸

12港人偷渡案 喬映瑜大陸刑滿移交香港警方

2022/8/22 14:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港22日電）據報導，「12港人偷渡案」中，被中國法院判決組織偷越邊境罪成的喬映瑜，在中國大陸服刑期屆滿，今天被送返香港，轉交香港警方跟進她所涉及的其他案件。

根據無線電視報導，相信是載著喬映瑜的車今天中午前抵達香港新界天水圍警署。

2020年8月，12名「反送中」運動支持者試圖搭船逃往台灣，但在中國大陸水域被廣東海警拘補。

同年底，10名被捕者在深圳法院分別被判入獄7個月至3年不等，另外兩名未成年者不被起訴並已移送香港。

被判刑的10人中，鄧棨然和喬映瑜因為組織偷越邊境罪成，前者被判入獄3年及罰金人民幣2萬元，後者被判入獄2年及罰金1.5萬元。

據報導，今天被送返香港的喬映瑜因為涉嫌製造炸彈案被通緝，她返港後，可能會被警方依相關罪名起訴。此外，國安處也會向她了解前年偷渡的過程。

至於鄧棨然，有報導表示，他仍在深圳服刑。

其餘8人去年在大陸服刑期滿，已被送交香港警方跟進處理其他案，包括李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟。

在這起偷渡案中，較受外界關注的是李宇軒，他是「香港故事」成員，而「香港故事」被視為主張「港獨」的組織。

今年5月，李宇軒在高等法庭承認一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，法院押後至9月中再訊，屆時可能判決刑期。

另外，香港民主黨前主席何俊仁今天獲准保釋外出；今年初，警方依國安法拘捕和起訴前支聯會7名成員包括副主席何俊仁，罪名是涉嫌煽動顛覆國家政權，違反國安法。

據報導，何俊仁今天獲高等法院批准交保，保釋條件包括繳付港幣70萬元現金、每週到灣仔警署報到3次，以及不能發放危害國家安全的言論等。（編輯：陳沛冰）1110822

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族