中國高溫近尾聲降雨還得等 多地古蹟重見天日

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（中央社台北23日電）中國連續12天發布高溫紅色預警，官方表示預計到8月底整體高溫天氣將有所緩和，但降雨還得再等等，連日乾旱除使多地古蹟重見天日，鄱陽湖床更變成綠洲，不少越野愛好者駕車飛馳。

中新網今天報導，中央氣象台迄今連續12天發布高溫紅色預警，到底還要熱多久？中央氣象台首席預報員陳濤表示，未來三至四天，北方冷空氣總體趨於活躍，預計颱風將在25日影響中國，這對於緩解南方地區高溫比較有利。

陳濤說，至於四川東部、重慶高溫緩解時間最晚，預計29日、30日以後高溫才會緩解。整體上，8月底以後，中國大部地區高溫天氣基本能夠得到緩解。

他說，未來一週南方高溫雖然將有所緩解，但由於控制高溫的副熱帶高壓系統仍將維持一段時間，因此目前高溫區域未來一段時間降水仍然是偏少，不會立即轉到多雨涼爽的狀態。

中國今夏南方遭遇罕見的高溫熱浪事件，高溫天氣範圍之大、持續時間之長都是1961年以來有氣象紀錄以來最強。乾旱進一步造成河流水位下降發電大減，除影響產業生產及民生生活外，也意外讓多地古蹟重見天日。

整理陸媒報導，湖北大治龍角山脈大箕山下的石家晚水庫，常年立於水下由清朝雍正皇帝設立的「節孝坊」牌坊幾乎全部露出水面，難得一見的古跡還吸引了市民前來觀賞。

其他例如重慶巴南區一常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁露出江面。島礁礁石最高處發現3龕摩崖造像，距今已有近600年歷史。另四川省樂山市境內位於大渡河、青衣江和岷江水三江交匯的樂山大佛也展現全貌。

此外，中國最大淡水湖鄱陽湖創下71年以來最早進入低枯水期的紀錄。湖中的千年石島「落星墩」也因位水量減少完全露出，周圍大面積湖床變成「草原」。

鄱陽湖部分湖床更長出青草變成綠洲，吸引不少越野車愛好者駕車飛馳，湖床從划船變行車。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110823