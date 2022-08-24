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中國多地銀行調降房貸利率 最低降至4.1%

2022/8/24 16:08
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（中央社台北24日電）中國最新一期貸款市場報價利率（LPR）調降，多地銀行跟進調降房貸利率，最低達4.1%；北京、上海、廣州和深圳首購房屋的房貸利率均降至5%以下。

人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心22日公布最新一期LPR，1年期LPR從3.7%調降為3.65%；5年期以上LPR從4.45%調降為4.3%。

上海證券報24日報導，多地銀行在LPR下調第一天就及時跟進調降房貸利率，北京、上海、廣州和深圳首購房屋的房貸利率均降至5%以下；多地房貸利率最低調降至4.1%。

報導指出，蘇州、南京、重慶、長沙、福州、南昌、天津等地的商業銀行已經及時依據相關政策，將首購房屋的房貸利率降至4.1%。

南京某家股份制銀行一名客戶經理說，LPR數據一出，立刻調降房貸利率，目前首購房屋的房貸利率可降至4.1%。招商銀行蘇州分行一名客戶經理說，目前銀行貸款額度充足，放貸週期較短，基本上一週就可以完成放貸。

北京地區銀行首購房屋的房貸利率普遍降至4.85%。北京某股份制銀行客戶經理說，這是自LPR捆綁房貸利率後，北京首購房屋的房貸利率首次回歸4字頭。

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國盛證券首席經濟學家熊園透過「首席經濟學家論壇」公眾號發文表示，LPR如期「雙降」，降了總比不降好，對於經濟、股票、債券都偏利多，再降準降息也仍可期；然而，貨幣不是萬能的，當前不缺錢、也不缺便宜的錢，真正缺的是需求和信心。

他說，目前流動性近乎氾濫，貸款利率也降至歷史低位；不過，需求不足、信心不足才是當前經濟真正痛點。經濟下行壓力大表現在居民儲蓄意願持續上升、購房意願持續下降、企業資本開支收縮等方面。（編輯：李雅雯/邱國強）1110824

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