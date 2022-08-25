中證協強化管理 券商持股上市公司1%以上須披露

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（中央社台北25日電）中國證券業協會（中證協）日前發布通知，要求券商加強自律管理3項目，包括投資標的持股達1%以上必須在研究報告披露、規範調研紀要管理、加強規範證券分析師執業行為等。

綜合中國基金報、第一財經等媒體今天報導，業界人士透露，這次自律管理通知起於要求明確落實先前規範，另也和近期市場出現的種種亂象有關，於是管理指向明確。

這份通知要求，券商發布對具體股票作出明確估值和投資評級的研究報告時，若持股達到相關上市公司已發行股份1%以上時，必須在研究報告披露持股情況；在研究報告發布日及第2個交易日，不得進行與證券研究報告觀點相反的交易。

報導指出，這個要求並非新規定，證監會2020年3月修訂「發布證券研究報告暫行規定」中即要求券商披露持股情況；中證協是在相關自律規則上再明確化這項要求。

由於中國股市近年來，常有券商發布某檔個股研究報告後股價即告飆漲，雖然制度安排符合規定，仍免不了讓市場產生一些懷疑，明確落實持股披露要求，可消除這方面的質疑。

在調研紀要管理方面，中證協指出，各券商應嚴格遵循「發布證券研究報告執業規範」規定，調研紀要僅供內部存檔或撰寫研究報告使用，不得對外發布或提供給客戶，如發現違反規定發送調研紀要，中證協將依據有關自律規定查處。

中證協要求券商加強對分析師參加外部評選的管理，認真審核參評人員參評資格。（編輯：李雅雯/邱國強）1110825