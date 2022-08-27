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中國專家看房市：農民應進城買房 開車回鄉種地

2022/8/27 18:10
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（中央社台北27日電）中國房市寒冬，北京師範大學房地產研究中心主任董藩日前針對農民買房問題主張，縣城裡能「增長的見識」及公共服務和農村完全不同，農民應到縣城買房，有需要再開車回鄉種地，引發爭議。

鳳凰網影音財經節目「封面直播」日前訪問董藩，解讀中國房地產市場的走向與變革。他在節目中談到「農民要不要到縣城買房的問題」時，作上述表示。

董藩主張，如果農村的生產經營不受影響，他還是主張農民到縣城裡去住的，畢竟「越大的城市越文明、越大的城市越繁榮、越大的城市越公平」。且農民住到縣城裡，醫療、教育、生活環境等都會有很大的改善，也享受得到城市文明和現代文明。

他表示，在縣城裡，一個人「享受到的公共服務，能接受到的訊息，增長的見識」，和農村的環境是完全不一樣的。而這對於提升農民個人的素質，是非常必要的。

當主持人問到，如果農民搬進縣城後要如何繼續種地時，董藩回答，如果一些農民仍需要在農村種地，可以在「需要的時候開著車過去種地」。

除主張農民進城買房再開車回鄉種地，董藩還建議買房還貸時間能延長到40年，大大減輕年輕人購房壓力，「退休了還貸也無所謂，因為退休了還有退休金」。而且，退休時所還貸款占收入的比重「也很少很少了」。

董藩這一建議，在中國網路引起不少爭議，批評聲浪不小。相當比例的網友質疑，如今種糧收入微薄、越種越窮，還要農民幫著救房市「是何居心」？「上班回老家種田，下班進城睡覺，有沒有搞錯」？「這是要割農民韭菜嗎」？

還有對此建議不以為然的網民留言「不要建議」，結果獲得不少共鳴，一度在新浪微博熱搜名列前茅。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110827

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