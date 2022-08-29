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北京：20多名被困柬台民求助 已協助解救部份人

2022/8/29 18:35
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（中央社台北29日電）台灣人在柬埔寨遭遇詐欺騙局持續延燒。中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，中國駐柬埔寨大使館目前接獲20多名台民求助訊息，並已經協助柬埔寨成功解救部分人。

據澎湃新聞，中國外交部29日的例行記者會上，有記者提問台灣民眾遭誘騙赴柬埔寨工作，遭囚禁毆打等事件曝光，中國駐柬埔寨大使館是否為有關台民提供領事保護及具體工作。

趙立堅回應說，中國政府高度重視並全力維護「包括台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益」，中國駐柬埔寨大使館正在與柬埔寨政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。

趙立堅表示，「目前使館接獲20多名台灣同胞求助訊息，已經協助柬方成功解救部分人」，並將繼續密切跟進案件處置，指遇困台民及家屬可聯繫中國駐柬使館求助。

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此前中國駐柬埔寨使館聲稱曾收台灣民眾的求助信。陸委會26日表示，北京用柬埔寨議題進行操作，實則否定中華民國存在的事實。

陸委會指出，針對中國大陸國台辦利用柬埔寨議題，刻意發布對國人採取領事保護措施等新聞操作，表面上宣傳提供幫助，實質目的卻在混淆國際上對我國主權的認知、否定中華民國存在的客觀事實，「我們絕不會接受」。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110829

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