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經濟未回穩 中國前7個月國企利潤年降2.1%

2022/8/30 14:36
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（中央社台北30日電）中國財政部29日公布今年前7個月全國國企營收數據，指國企營業總收入年增9.5%，但利潤總額年降2.1%，降幅與前6個月持平。財政部指國有經濟運行仍然呈穩定恢復態勢。

據中國財政部官網，今年首7個月全國國有及國有控股企業營業總收入達人民幣約45兆元（約新台幣197兆元），年增9.5%，其中中央企業約25兆元，年增10.6%；地方國有企業約20兆元，年增8.1%。

今年首6個月及首5個月，國企營業總收入分別年增9.8%及9.2%，顯示國企營收維持成長水平。

不過在利潤總額方面，首7個月，國企利潤總額約2.6兆元，年降2.1%，其中中央企業約1.9兆元，年增4.3%，地方國企約7569億元，年降15.3%。

今年首6個月國企利潤總額年降2.1%，首5個月利潤總額年降6.5%。首6個月及首5個月，地方國企利潤分別年降15.2%及22.7%，顯示國企利潤仍處下降走勢。

中國財政部表示，首7個月國企應交稅費年增13.6%，其中中央企業年增11.7%，地方國有企業年增11.7%。

資產負債率方面，截至7月底國企資產負債率64.4%，上升0.1個百分點，中央企業67.1%，上升0.2個百分點，地方國有企業63.1%，上升0.1個百分點。（編輯：陳沛冰）1110830

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