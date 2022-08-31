中美簽署審計監管協議 能否順利執行才是關鍵

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（中央社台北31日電）中美簽署審計監管合作協議，於近期啟動相關合作事項，傳出阿里巴巴將成為首批被監管的企業。市場分析，協議雖可望改善中概股下市與財務造假等問題，然而是否能夠順利執行才是關鍵。

經過長時間磋商，中國和美國於26日達成審計監管合作協議，允許美國主管機關監管檢查中國和香港的會計師事務所，有望化解雙方長期爭議。在達成協議前，超過百家中國企業正面臨自美下市風險。

據美國之音、貝殼財經報導，市場認為，在中美審計監管合作協議之下，中概股自美退市問題妥善解決的機會大幅提升，且令外界關注的財務造假問題可望改善，相關規範有利企業與市場發展。然而，在這些「期盼」之外，協議是否能有效執行才是關鍵。

雖然這項協議的細節沒有公布，然而美國已經決定將於9月首次赴港檢查。報導引述市場人士分析，檢查勢必涉及工作底稿，尚不清楚雙方監管機構是否就底稿中可修訂的資訊類型達成共識，因此檢查企業的選擇、工作底稿中含有的敏感資訊是否得到必要的保護，均牽動這個協議的成效。

中國旅美政治學者鄧聿文受訪時指出，中方做了兩種準備，一些大型科技企業的底稿一定無法滿足美方的要求，因為涉及了一些國家機密的問題，即使不是國家機密，龐大的數據也接近國家機密。這類底稿不能提供給美國，與其在美國強制要求下退市還不如自己主動退市；另一方面，對於那些不會涉及國家機密的企業，中國認為不會對國家造成損害，就繼續留在華爾街，向美國提供審計底稿。

他認為，未來還會有更多中概股公司退出美國股市。

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報導引述北京大學法學院教授劉燕指出，未來「中概股一定要分流」。

首先，涉及國家安全或敏感訊息的國有大型企業應回歸中國資本市場；其次，其他類型企業中若涉及國計民生的核心業務或基礎設施，應盡可能與在美上市部分分離、拆分或調整；第三，中國國內的各項法律制度發揮作用，以及企業履行保密義務，企業跟事務所之間進行有效溝通，確保特殊敏感資訊不被洩漏。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110831