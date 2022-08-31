碧桂園：中國房地產市場已進入寒冬 舉步維艱

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（中央社台北31日電）華爾街日報報導形容，中國最大的房地產開發商碧桂園使用了一些「最強烈的措辭」，描述長達1年的市場低迷及造成的財務衝擊。根據報導，碧桂園指中國房地產市場「已經進入寒冬」。

報導指出，總部位在廣東的碧桂園表示，面對預期轉弱、需求疲軟和房地產價格下降的環境，中國房地產市場「舉步維艱」。

依合約銷售額排名，碧桂園多年來都是中國最大的房地產開發商。然而，碧桂園30日公布的今年上半年獲利，勉強實現了相當於8900萬美元的小幅盈餘，較去年同期的22億美元劇降96%；至於住宅銷售量，也比去年同期萎縮1/3。

碧桂園表示，上述因素讓房地產業的每一名參與者都倍受壓力，「市場快速下行，行業進入寒冬」。同時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在中國數個城市的點狀爆發也拖累了建築施工，導致業績承受壓力。

碧桂園執行董事莫斌在公布財報的視訊會議上，為利潤大幅下降向投資人道歉。他表示，碧桂園將不斷調整自身戰略，把重心放在保證現金流、資產負債表及利潤平衡。

莫斌預測，2023年6月份，中國房地產市場應能恢復到健康發展的階段。

報導指出，碧桂園長期以來被視為財務狀況最強勁的中國房地產開發商之一。但與許多同業一樣，碧桂園也在艱難地因應信心危機，而信心不足已導致購房者和投資者對中國房市退避三舍。

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儘管碧桂園一再試圖讓市場相信能抵禦危機，但其股價及美元債券價格今年已大幅下挫。最近，碧桂園在一項新的試辦計劃中獲選，被列為中國政府擔保發行的幾家國內房地產企業債券之一。

包括中國恆大和融創中國在內的30多家中國房企已出現了國際債務違約。許多民營房企8月份發布了盈利警示 ，其中一些房企的淨利潤預料將大減90%以上，還有一些房企預估將出現虧損。（編輯：邱國強/張淑伶）1110831