應勇接任中國最高人民檢察院副檢察長

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（中央社台北2日電）曾任中共湖北省委書記及上海市長的應勇，今天由中國全國人大常委會議通過任命，正式接任中國最高人民檢察院副檢察長。外界普遍推測，應勇明年3月可望經中國新任政府組成，升任檢察長。

新華社報導，中國13屆全國人大常委會第36次會議今天上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，任命應勇為最高人民檢察院副檢察長及檢察委員會委員。

在2020年COVID-19疫情初期出任湖北省委書記、被外界視為「救火隊」的應勇，今年3月間卸任，4月20日經全國人大常委會議通過，改任全國人大憲法和法律委員會副主任委員，當時一度被外界視為其「仕途到此結束」。

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港媒8月30日報導，應勇轉任最高人民檢察院的黨組副書記，被視為「東山再起」。當時外界普遍認為，應勇短時間內將接任副檢察長，2023年3月並將接任檢察長，晉身「國家領導人」之列。這一人事調動，同時被視為中共20大前夕的重磅高層調整。

應勇1957年生，浙江仙居人，法學碩士學歷，1979年4月加入中共，1976年12月參加工作。曾任浙江省高級人民法院院長，上海市高級人民法院院長，中共上海市委組織部長，上海市委副書記，上海市常務副市長等職，之後轉任前述職務。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110902