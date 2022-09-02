更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

應勇接任中國最高人民檢察院副檢察長

2022/9/2 16:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）曾任中共湖北省委書記及上海市長的應勇，今天由中國全國人大常委會議通過任命，正式接任中國最高人民檢察院副檢察長。外界普遍推測，應勇明年3月可望經中國新任政府組成，升任檢察長。

新華社報導，中國13屆全國人大常委會第36次會議今天上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，任命應勇為最高人民檢察院副檢察長及檢察委員會委員。

在2020年COVID-19疫情初期出任湖北省委書記、被外界視為「救火隊」的應勇，今年3月間卸任，4月20日經全國人大常委會議通過，改任全國人大憲法和法律委員會副主任委員，當時一度被外界視為其「仕途到此結束」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

港媒8月30日報導，應勇轉任最高人民檢察院的黨組副書記，被視為「東山再起」。當時外界普遍認為，應勇短時間內將接任副檢察長，2023年3月並將接任檢察長，晉身「國家領導人」之列。這一人事調動，同時被視為中共20大前夕的重磅高層調整。

應勇1957年生，浙江仙居人，法學碩士學歷，1979年4月加入中共，1976年12月參加工作。曾任浙江省高級人民法院院長，上海市高級人民法院院長，中共上海市委組織部長，上海市委副書記，上海市常務副市長等職，之後轉任前述職務。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110902

應勇
港媒：前湖北省委書記應勇將晉升國家領導人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族