中國證監會：推動在港上市外企納入滬深港通

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）中國證監會副主席方星海昨天表示，將推動3項措施擴大中國與香港的資本市場合作，包括在香港上市的外國公司納入滬深港通標的。

據財新網、香港經濟日報報導，方星海在2日舉辦的中國國際金融年度論壇做上述表示。

方星海指出，證監會將會同有關部門與香港金融管理部門，推出3項擴大兩地資本市場務實合作的新舉措：

一是擴大滬深港通股票標的，推動將符合條件的在香港主要上市的外國公司和更多滬深上市公司股票納入標的範圍。

二是支持香港推出人民幣股票交易櫃檯，研究在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，助力人民幣國際化。

三是支持香港推出國債期貨，加快推動境內國債期貨市場對內對外開放，實現兩地協同發展。

方星海稱，相關措施有助於香港吸引更多全球其他地區企業來港上市，是發揮香港國際金融中心作用的一項重要舉措，將進一步加強中國與香港資本市場務實合作。

另外，方星海也明確了中國資本市場深化對外開放的多項措施。

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這些措施包含：繼續穩步推進市場、機構、產品全方位制度型開放；推動境外上市新規立法程序，做好改革實施後的配套規則、系統建設等準備工作；拓展優化互聯互通存托憑證業務，支持更多上市公司互聯互通存托憑證發行上市。

另外，進一步優化完善滬深港通機制，推動交易所債券市場互聯互通取得實質進展；穩步擴大商品和金融期貨國際化品種，支持開展期貨產品結算價授權合作，實現期貨市場開放路徑多元化。（編輯：楊昇儒）1110903