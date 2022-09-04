中國監管高價月餅 商家打價格內容擦邊球應付

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（中央社台北4日電）中國官方監管高價月餅，對於單價超過人民幣500元（約新台幣2200元）盒裝月餅重點監管，鼓勵消費者參與監督、檢舉。應對官方政策，商家改打價格計算、內容物或名稱文字遊戲擦邊球規避。

中國國家發展改革委員會8月10日強調，已在6月發布「關於遏制『天價』月餅、促進行業健康發展的公告」，對於高價盒裝月餅重點監管。月餅饒富傳統文化內涵，卻有個別企業用多種方式炒作月餅價格，持續存在天價問題。

據中新財經3日報導，多數月餅品牌遵循有關部門要求，不過也有一些商家在禮盒內容物、價格、名稱方面打擦邊球，規避被指控販售高價月餅的風險，例如禮盒混搭月餅和其他產品、收取高於商品的運費。

報導指出，某知名冰淇淋推出中秋套裝禮盒，最貴售價達人民幣（下同）999元（約新台幣4400元），標註為「月餅冰淇淋系列」，禮盒名稱也沒有強調月餅，有民眾困惑， 「到底這是月餅冰淇淋還是冰淇淋月餅」。

有部分電商平台月餅禮盒標價499元，運費則設定高達600元。目前多款499元月餅禮盒下架；另外諮詢商家是否有貨，商家則是指示可另加微信或開連結購買。

國家發改委先前公告提到，生產、銷售盒裝月餅，不得使用貴金屬、紅木等包裝月餅，也不得以禮盒等形式將月餅同其他產品混合銷售；仍有商家採取月餅混搭其他產品作法。

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某知名酒店的月餅專櫃有多款禮盒超過500元，甚至有上千元禮盒，其中有款中秋禮物籃，內容物有茶葉禮包、一盒龍酥糖、一盒巧克力、一盒蜂蜜糖和一盒辣椒醬，標價為2398元；但是沒有月餅。銷售人員表示，「月餅可以額外購買加入禮盒中」，2398元禮盒可以加入1盒標價498元月餅。

中國消費者協會鼓勵消費者參與監督，隨手拍下違反法規標準和公序良俗的過度包裝和天價月餅，可向當地市場監管部門、消協組織舉報。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110904