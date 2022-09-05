彭博指港府現抗疫分歧 盧寵茂：文章如延禧攻略

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（中央社台北5日電）彭博日前報導，香港政府內部對11月取消入境酒店隔離意見分歧，特首李家超與醫衛局長盧寵茂持相反意見。盧寵茂昨天反駁指文章令他聯想到清朝宮鬥劇「延禧攻略」，令讀者誤以為港府內部分裂。

彭博1日引述知情人士報導，李家超傾向11月前取消入境酒店隔離，以顯示港府重新與外國接軌，便利11月舉行的國際金融峰會及國際7人欖球賽。

但另有知情人士指，港府內部有反對聲音，包括醫務衛生局長盧寵茂認為疫情正升溫，應收緊相關限制措施，希望壓低疫情重新與中國通關。

報導指，港府整體上傾向取消入境酒店隔離多於與中國通關，認為有助香港經濟復甦，但最終要視乎疫情走勢，死亡數字及公眾看法。

盧寵茂4日在網誌以題為「來說是非者，便是是非人」 發文，不點名稱有報導指政府擬於11月取消入境酒店隔離，及官員在抗疫政策上有分裂矛盾，各大本地傳媒廣泛轉載。

他說，文章令他聯想到數年前中國熱播宮廷內鬥劇集「延禧攻略」，指報導可能影響政府抗疫施政。他澄清政府內部對整體抗疫政策目標一致，是要精準抗疫、不躺平、減重症和死亡、保護高風險人士，及平衡風險和經濟動力。

他並指與中國及國際通關並非零和遊戲。

不過，盧寵茂與李家超此前在安心出行實名制上，也出現不同的言論。

7月初盧寵茂最先提出，目前港人進入餐廳等指定場所要掃描的二維碼「安心出行」要改為實名制，並參考中國「紅黃綠碼」的做法，核酸檢測陽性者會出現紅碼，必須接受隔離，不能自由活動。

但其後李家超只表示安心出行不會用於防疫以外用途，沒有再提實名制。創新科技及工業局局長孫東也表示，沒計劃加強安心出行實名功能，也不可能加入追蹤功能，推翻盧的說法。

數日後盧寵茂指安心出行實名制並非優先考慮，最終安心出行實名制沒有實施。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110905