分析：習權力鞏固 料20大政治局常委席次不變

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（中央社台北9日電）中共定10月16日召開20大，權力核心政治局常委的改組最受矚目，香港「南華早報」今天分析，因中共領導人習近平權力鞏固，並基於減少黨內摩擦的考量，預料20大的政治局常委仍將維持7席。

南華早報（SCMP）報導說，中共中央政治局常委的席次數並未明文規範，自1927年這個決策機制首次籌組以來，變動向來介於3席至11席之間，但參照過去經驗，席次的變化可能是鑑於權力集中或派系平衡考量。

中國政治學者陳道銀說，回顧往例，當權力集中是首要之務，常委約莫3到5席，但側重權力制衡，常委通常擴編，習近平主政的主旋律是權力集中，常委席次增加的可能性低，又因習大權在握，沒必要縮減席次。

倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生也說，常委將維持7席，因過去的中共總書記需包容黨內不同派系人馬而擴編常委，若席次再降就沒有足夠空間可容納各方勢力代表。

曾銳生表示，而習應該無須藉由增加常委席次擺平各派系，因自從他主政後嚴打貪腐，各路人馬，上至要角及其親信，下至基層幹部，他們的實力已被大幅削弱。

歐亞集團（Eurasia Group）中國政治研究分析師牛犇則說，習近平不太可能在20大改變常委的規模，增加席次將造成中央決策更棘手，而縮減又無法提拔他的愛將。

他表示，何況習無須藉著縮減常委席次鞏固權力，所以要他付上政治籌碼的代價去調整常委席次數，似乎不太可能。

按理說，政治局常委向來是由中央委員全體會議選舉產生，雖然常委的排名依據官銜的順位，不過這個由總書記主導採集體決策的機制，每個常委的投票權一律平等。

因常委票決可以定調重大方針，所以席次幾乎都是維持奇數，以免票數相當，目前的7席常委分別是習近平、國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、書記處第一書記王滬寧、中共中紀委書記趙樂際及中國國務院副總理韓正。

若依政治局委員晉任「七上八下」（67歲連任，68歲退休）的不成文規定，栗戰書與韓正於20大後得走人，李克強雖67歲，總理已做滿兩任不能再續，雖然有預測他可能裸退，但也可能留任常委並出任其他要職，而67歲的汪洋與王滬寧也面臨同樣的進退問題。

包括重慶市委書記陳敏爾、中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理胡春華、中央農村工作領導小組副組長陳全國、北京市委書記蔡奇、天津市委書記李鴻忠、廣東省委書記李希、中宣部部長黃坤明、以及上海市委書記李強，都是被看好有機會入常的黨內要角。（編輯：曹宇帆/朱建陵）1110909