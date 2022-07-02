習近平訪港 美媒：對內宣示權力對外發警告

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中國國家主席習近平1日向港人說，「一國兩制」是好制度，符合中國國家和香港根本利益，必須長期堅持。（港府新聞處影片截圖）中央社記者張謙香港傳真 111年7月1日

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（中央社台北2日電）中國國家主席習近平完成訪港及發表講話，紐時分析，當前是2019年香港「反送中」運動後中國地緣政治的緊張時刻，中共20大也將召開，習近平訪港是對內宣示勝利及權力，並對海外批評者發出警告。

紐約時報中文網2日報導，今年是香港主權移交25週年，標誌著中國承諾香港在英國殖民統治結束後保持50年不變已經過了一半，也是2019年「反送中」運動後，習近平首次訪問香港。

與此同時，現在也是近年中國地緣政治最緊張的時刻之一。北京處理香港「反送中」運動以及與俄羅斯的友好關係，導致中國與西方民主國家的關係嚴重惡化。中國宣稱擁有台灣主權，也令緊張局勢不斷升級。

另外，距離中共20大召開只有幾個月，習近平屆時有望獲得第3個任期，鞏固他作為毛澤東之後中共最具權勢的領導人地位。

報導指出，香港國安法實施後，幾乎所有異見被定性為犯罪，差不多所有反對派領袖都被捕或流亡，批評政府的人被禁止參加選舉，香港的公開異議和抗議活動已成過去。習近平此時訪港，展示了他徹底改變並征服了這個曾經自由的城市。

報導形容，「習近平的訪問既是對香港反對派的勝利宣言，也是在向大陸民眾宣示權力，同時還是對海外批評人士的一次警告」。

報導指出，與歷屆中共領導人相比，習近平對香港的立場強硬得多。2017年香港主權移交20週年，習近平訪港時首次劃下紅線，指任何危害國家主權安全的活動都絕不能允許。

當時還無損香港人的自由權利，但到了今天，習近平已將當天的警告變成了現實。

報導認為，習近平1日的講話顯示他已不再需要勸說港人放棄異見，相反的，他強調香港的經濟發展潛力，讓港人變得更富有，點燃港人對中國人身份認同的熱愛，並推動中國在全球崛起。

這意味著習近平重申了北京中央的慣常想法，就是香港人近年來的憤怒根源不在政治或對民主的渴望，而是由社會經濟引起。

習近平的講話實際上對香港人提出了心照不宣的政治交易，與中共在大陸鞏固權力的做法如出一轍，就是人民讓中共全面掌控政局，以換取經濟繁榮。

習近平這次訪港行程只有一天半，倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生說，習近平基本上視香港為叛亂之地，他是來收獲勝利成果，卻如此迅速離開，讓人不太確定這勝利是否徹底。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110702