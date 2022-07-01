習近平提要特別關愛港青 分析：港青最不滿北京

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中國國家主席習近平6月30日搭乘高鐵抵港視察，圖為習近平在香港高鐵西九龍站內向迎接小學生揮手。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港傳真 111年6月30日

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（中央社記者陳沛冰台北1日電）中國國家主席習近平今天在香港發表七一講話強調「要特別關愛青年人」。分析指出，香港年輕人是各年齡層中對北京中央最不滿，身分認同也最低，相信這也是未來港府重點工作。

習近平今天的七一講話中，對新一屆香港政府提出4點希望，首要是「提高治理水平」。他並強調「要特別關愛青年人」，要引領青少年深刻認識國家，增強民族自豪感；要幫助青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難。

中國問題專家劉銳紹告訴中央社，他比較過1997年香港主權移交，以及過去5次新一屆香港政府就職典禮時中共領導人發表講話內容， 這次是中共領導人首度在這個場合中，以這麼多篇幅提及年輕人問題。

他指出，2012年反國民教育、2014年「雨傘」運動及2019年「反送中」運動，都反映年輕人對政府不滿，而不少香港年輕人也拒絕到大灣區發展，相信這一切習近平都知道；所以為了穩定香港發展，習特別強調要加強年輕人的相關工作。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳也告訴中央社， 習近平提到要特別關愛年青人的言論屬罕見，從2014年「雨傘」運動及2019年「反送中」運動，到2020年香港實施國安法，在香港各年齡層中，年輕人對北京中央是最不滿意，身分認同最低，相信這是未來北京中央及香港政府的重點工作。

劉銳紹與張五岳也認為，習近平提到要「著力提高治理水平」，是反映習認為過去香港政府管治團隊能力有問題。劉銳紹說，這是習近平對新一屆香港管治班子的「勸戒」。（編輯：楊昇儒）1110701