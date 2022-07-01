習近平視察駐港解放軍 稱由亂而治發揮重要作用

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（中央社台北1日電）中共總書記、中央軍委主席習近平上午視察解放軍駐香港部隊。他說，面對近年來香港局勢深刻複雜變化，駐港部隊有力服務中央治港工作大局，在實現香港「由亂到治」的轉折中發揮了重要作用。

解放軍報報導，1日上午11時30分許，習近平來到駐香港部隊中環營區。

習近平指出，香港「回歸」祖國25年來，駐香港部隊堅決貫徹黨中央和中央軍委決策部署，認真落實「一國兩制」方針和香港特別行政區基本法、駐軍法，出色完成以履行防務為中心的各項任務。

他指出，特別是面對近年來香港局勢深刻複雜變化，駐香港部隊有力服務中央治港工作大局，在實現香港「由亂到治」的轉折中發揮了重要作用。

習近平說，香港正處在「由治及興」的關鍵時期，駐香港部隊任務繁重、責任重大。要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，把握新的形勢和任務要求，加強部隊全面建設，提高履行使命能力，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠作出更大貢獻。

據報導，中央軍委副主席許其亮等人參加活動。

解放軍駐港部隊由陸、海、空三軍合成，下轄一個陸軍步兵旅、一個海軍艦艇大隊、一個空軍航空團，總兵力約6000人。（編輯：楊昇儒）1110701