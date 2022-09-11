梅花颱風一路向北 浙江沿海將掀10公尺巨浪

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（中央社台北11日電）颱風梅花逐漸增強並一路向北，中國中央氣象台今天發布颱風藍色預警，颱風梅花可能於15日從浙江登陸，或是擦過沿海地區。預計13至15日間將對浙江沿海地區造成影響，並掀起10公尺大浪。

據中國中央氣象台公開資訊，颱風藍色預警代表24小時內可能或已經受熱帶氣旋影響，沿海或陸地平均風力達6級以上，或陣風8級以上並可能持續。相關部門及個人要做好防風準備，並隨時關注颱風資訊。

據北京青年報、央廣網報導，中國中央氣象台預測颱風梅花將以每小時15到20公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，每秒風速可達45到50公尺，風力相當於14到15級，屬強颱風級（中心附近風力為14到15級，或陣風15級並持續）。

受到颱風梅花影響，13日至15日間浙江省沿岸將出現颱風風暴潮，伴隨大浪。預計在14日至15日，浙江省海域將出現8到10公尺的巨浪。

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中國中央氣象台觀察，颱風梅花持續向西北方向移動，穿過琉球群島後進入東海南部海域，逐漸向浙江東部沿海靠近，可能於15日自浙江登陸，但也不排除僅是擦過浙江沿海地區。

為因應梅花颱風可能造成的災害，浙江省寧波市今天下午2時已啟動海上防颱應急響應；浙江省農業農村廳則要求今晚10時前，在浙閩海域交界一帶作業的漁船，全部回港避風。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110911