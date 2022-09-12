太原向爛尾樓宣戰 要求恆大等開發商盡速復工

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（中央社台北12日電）河南鄭州發布爛尾樓限期復工令後，山西太原也跟上，發出督促開工通知書，點名恆大在內41家開發商，要求轄下56個建案盡快開工。分析認為，官方直接點名顯示太原的爛尾樓問題嚴重。

據中國基金報，山西省太原市的規劃和自然資源局指出，經過調查後發現，市內有部分土地未按合約約定開工建設，已於9日發布「督促開發通知書」，要求41家涉及未按合約開工的房地產開發商，針對56件有問題的工程儘速開工。

官方的通知中直接點名包含恆大、華僑城、富力地產、融創、遠大置業集團等開發商。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，太原市發布通知書並且點名企業及土地項目，明確規範了開發商的責任，對於推動保開工和交樓有積極作用。同時也說明，太原市相關項目爛尾、停工的現象可能比較嚴重。

官方直接督促開工，對於業界而言是不小的挑戰。報導引述一名房企相關人士表示，「現在房地產企業本身流動性不算寬裕，這個時候要求樓盤甚至未開發的土地進行動工，面臨的壓力不小。」

中國爛尾樓風暴從6月下旬開始延燒，接著席捲全中國。河南鄭州市於9月6日印發「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工保交樓專項行動實施方案」，明確要求10月6日前，全市所有停工問題項目實質性復工。

這份通知還要求，各開發區、區縣（市）黨政主要領導要親自帶頭督導1至2個重大停工問題項目。同時嚴禁出現弄虛作假、進行表演式復工或者階段式象徵性復工，一經發現，嚴肅處理。

嚴躍進認為鄭州模式為其他地方制定相關政策、文書提供了非常好的版本，值得全國其他城市學習。復工必須踏實推進，是當前穩樓市、穩預期、穩秩序的重要保障。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110912