香港因疫情萬般皆躺平 平價兩餸飯大行其道

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（中央社台北13日電）香港的兩餸飯以往被視為社會底層民眾才享用的餐點，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創經濟，餐飲業不景氣，民眾荷包也躺平，兩餸飯反成為當地白領上班族與中產主婦的新寵。

據教育部異體字字典，餸讀音同送，廣東方言，意思是主食之外的菜餚，類似台灣的平價自助餐。

英國廣播公司（BBC）今天報導，在香港，兩餸飯是主打外賣的餐飲，通常港幣（下同）30至50元（約新台幣118至196元）就可以買到「一飯兩菜」或「一飯三菜」的平價飯盒，而且有菜有肉。

長久以來，這種餐飲被人們視為「社會底層的美食」，自從爆發疫情大流行，兩餸飯餐廳陸續攻佔香港的大街小巷，每逢用餐尖峰時間總是大排長龍。

上門的主顧說，這是窮人恩物；也有人說，疫情之後收入減少貪便宜。精打細算的婦人則說，吃一頓有菜有肉的兩餸飯，花費跟自己買菜回家料理差不多，而且沒這麼累。

BBC訪問經營兩餸飯餐廳的老闆娘Kitty。她說，以前開海鮮酒樓，因為疫情嚴峻禁止內用，重創了餐飲業，於是順應潮流改做這門生意，雖然必須不停炒菜出餐到晚上10時30分打烊，不過運作模式比以往經營酒樓簡單。

報導指出，這兩年，香港不時執行嚴格防疫措施，當地餐飲業收入驟減，加上港府宣布，今年的蔬果等基本食品價格按年增漲5%，客源減少、成本增加，餐飲業面臨的困境猶如雪上加霜。

Kitty說，香港食材的飛漲真是「猴塞雷」（廣東話，指很厲害），雞蛋以往一箱200多元，如今卻要價340元，而且200元這個價格還是她的兩餸飯餐廳剛開張期間，不過就是1年前的事。

另也有人擔心，當兩餸飯的經營成為香港司空見慣的日常，日後茶餐廳與酒樓將逐漸淡出當地的美食地圖。Kitty說，就算日後疫情告一段落，她原先經營的酒樓也不打算重新開張。

她說，以前的老顧客來問酒樓還做不做，她反問對方「是不是很久都沒去酒樓消費了」；既然如此，這樣酒樓生意怎麼做？這就是香港人生活型態的改變。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110913