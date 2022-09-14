中國再核准2核電廠項目 今年已達10座核電機組

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中國國務院常務會議13日再核准2個核電廠項目，2022年初以來已核准興建5個核電廠項目，共計10座核電機組。圖為8月23日，漳州核電2號機組內穹頂成功吊裝。（中新社提供）中央社 111年9月14日

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（中央社台北14日電）中國面臨缺電限電之際，持續加強發展核電。中國國務院常務會議昨天再核准2個核電廠項目，今年以來已核准興建5個核電廠項目，共計10座核電機組。

據央視新聞聯播，中國國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，為提升能源保障能力和促進綠色發展，會議決定，核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電專案。強化全過程監管，確保安全萬無一失。

第一財經報導，福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目分別屬於中核集團和國家電投集團，各有2座核電機組。目前，每座第三代核電機組的總投資約為人民幣200億元（約新台幣900億元），這4座核電機組總投資達800億元。

在此之前，國常會4月20日核准3個核電新建機組專案，分別為三門核電二期，海陽核電二期，陸豐核電5、6號機組項目，每個項目分別有2座核電機組。這3個項目，分別位於浙江、山東和廣東。

報導引述多名業內士表示，目前，中國多個沿海省分都希望建設更多的核電廠。究其原因，核電不僅投資大，可快速拉動經濟，而且具有「清潔、低碳、能量密度高」的屬性，同時不受季節和氣候等因素影響，除短暫的換料大修外，能以額定功率長期穩定運行。

今年以來，廣東、廣西、福建、海南、江蘇、山東、遼寧等地紛紛將核電寫入當地經濟發展規劃，並列為2022年工作重點之一。去年則有廣東、福建、海南和遼寧4省將核電寫入當地政府工作報告。

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中國核學會理事長王壽君指出，預計在2022年至2025年間，中國將進一步加快擴大裝機規模，保持每年6至8座核電機組的核准開工節奏，2025年核電運行裝機容量達7000萬千瓦左右；到2035年，中國核電在總發電量中的占比將達到10%，相比2021年翻倍。

中國國家核安全局副局長湯搏8月9日表示，截至2022年6月，中國在運核電機組54座，在建核電機組23座，在運在建核電機組數為全球第2。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110914