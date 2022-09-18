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稱「核酸盛世」引爭議 陸論壇遭批低級紅高級黑

2022/9/18 12:57
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（中央社台北18日電）中國一場由核酸藥物產業舉辦的高峰論壇，因為主題出現「核酸盛世」詞語，刺激了當下多數中國民眾的心情，引發批評，有媒體斥之「低級紅、高級黑」。

中國大陸對COVID-19實行動態清零政策，出現病例的地區動輒要求做全民核酸檢測，讓許多民眾反感。一些大城市先前更實施「常態化核酸檢測」，由地方政府支付龐大的核酸檢測費用，形成疫情管理下「百業蕭條、核酸業獨興盛」的情況。

「2022核酸藥物產業高峰（杭州）論壇」原本預定在11月初舉行，論壇主題為「核酸盛世今宵會‧共洽產業未來觀」。相關廣告在社群平台傳播後，「核酸盛世」的說法引發許多批評。

新京報昨天刊發一篇題為「『核酸盛世』不過是又一場低級紅、高級黑」的評論文章。內容指「核酸盛世」的說法「沒有考慮公眾情感，挑逗甚至傷害了公眾情緒」，並認為這樣的主題設定「恐怕是片面將謀取公司利益、發展公司業務放在了首位」。

文章說，這場論壇原定於今年3月舉行，因疫情原因延至11月。9月17日上午查詢得知，本次論壇已將主題更改為「核酸英才今宵會‧共洽產業未來觀」，「或許論壇主辦方也已經意識到此說法的『低級紅』『高級黑』本質」。

中共浙江宣傳部9月初才發表文章，指出「低級紅」「高級黑」的6種形式，其中就包括「自我美化、弄巧成拙」的「唱高調」。

文章說，「公眾想迎來的『盛世』，是疫情結束，是生活如常。醫藥企業這種『核酸盛世』的『高調』說法，又何嘗不是一場『自我美化』？其結果也注定是『弄巧成拙』。」

不過，這篇文章當天就被下架。

香港明報今天則報導，至昨晚，論壇組委會發出通知，稱經研究決定取消舉辦該論壇，但沒有說明原因。（編輯：張淑伶/唐佩君）1110918

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