研究：美方決策者稱中國對台軍事行動日益挑釁

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（中央社台北19日電）據中國智庫與美國無黨派公共機構合作完成的調查報告，受訪的美國決策者與分析人士就中國對台軍事行動的基本共識就是越來越挑釁，像是共軍軍機闖入台灣的防空識別區等。

上海國際問題研究院（簡稱上研院）與美國和平研究所（USIP，簡稱和平所）以美國拜登政府主政後10週內，中美就台灣議題的交鋒為調查主體，共同撰寫研究報告「中美圍繞台灣問題的信號釋放與『行動—反應』」。

這份報告的主要發現、分析和見解，都是基於對中美兩國決策者與分析人員的不具名訪談。

研究發現，雙方受訪者對中方軍事行動的看法分歧，中方受訪者認為，美國政策界完全明白中方軍事行動釋放的訊號，其它若干人則說，美國戰略和政策界對中方軍事行動的誤解，可能影響拜登政府對這些行動的評估。

與此相反，美方受訪者就中方對台的軍事行動已形成基本共識，那就是中方的行為越來越挑釁，軍機進入台灣的防空識別區就是其中之一，說明中國正試圖軍事脅迫台灣。

美方受訪者表示，軍機的數量和出現在台灣的防空識別區，影響美國如何解讀這些軍事行動，而當美國媒體報導軍機的動態，美國政府可能須予以回應。

此外，美中受訪者對於一國兩制的看法同樣南轅北轍。美方受訪者認為，北京對港政策與台灣相關聯，並稱北京放棄一國兩制，正試圖消弭香港的特色。

中方受訪者則說，美方近期就香港形勢發展的表述和行動，分明是打台灣牌「以台遏華」，但美方受訪者指出，美國官方就中方對港展開的審查符合美國國會要求，也符合美國支持推動民主和人權的承諾。

中方受訪者另表示，拜登政府正強化與台灣的官方聯繫，朝著支持漸進台獨的方向發展，尤其是關於「堅若磐石」的表述，而美方受訪者則認為，美國對台政策維持一貫。

美方受訪者並澄清，拜登政府的行動，在中方受訪者看來是美國強化對台灣的支持，但這些行動與美國長期以來的對台政策一致，這是美國因應北京威脅以及（或者）窄化台灣國際空間的回應，這是對台灣的再保證。

美國官員在台北和蓋亞那首都喬治城，發表支持台灣在蓋亞那設置辦公室的言論就屬於這類行動，而美國與盟友關於台灣發生意外情況的討論，如美日2+2聲明，就是因北京對台施壓的反應，與負責任的聯盟行為一致。

雖然上研院與和平所的調查研究於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前完稿，不過報告指出，美國國會對外交安全政策的影響力上升，引起北京的高度不安，尤其是近年來美國國會對中國政策比10年空前一致的強硬，國會對台灣支持也空前增強。

至於如何才能避免中美爆發衝突，報告指出，深度對話對於保持兩個大國關係的穩定和可預期非常重要，建議儘快重啟相關對話機制。

其次，為降低中美在台海發生衝突的風險，雙方應各層級就台灣展開定期深度對話。兩國元首峰會具有戰略意義，更應儘快開啟關於地區安全的戰略和有關台灣的工作層級對話，並克服疫情增加涉台智庫專家的溝通。

雙方也應高度關注公眾輿論對自身及對方決策的影響，如何因應假消息、資訊戰，同時準確評估民意，決策者需高度關注。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110919