中國電動車廠零跑赴香港IPO 盼籌資逾300億元

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（中央社香港20日綜合外電報導）中國電動車品牌零跑製造商浙江零跑科技公司計劃在香港股票市場上市，盼籌資10億多美元（約新台幣314億元），這將會是港股今年來規模最大首次公開募股（IPO）案。

法新社報導，根據總部在杭州的零跑今天向香港交易所提出的說明書，零跑計劃發行1億3100萬股，每股價格48至62港元（約新台幣192至248元）。

零跑上市案，將測試投資人對中國電動車產業有多大興趣。中國電動車業近年蓬勃發展，至今也未像其他一些科技產業突然受到北京監管當局審視、導致獲利大受影響。

中國電動車市場格外具競爭力，因近幾月地方政府提供豐厚購車補助振興電動車產業，吸引業者搶食大餅。

鑒於經濟成長降溫，中國政府7月推出一系列獎勵措施，包括延長減稅，以刺激電動車銷售。由於中國各地不斷有零星防疫封城，影響消費熱度與企業信心，上述措施應有助提振經濟。

零跑創立於2015年，主打中階至高階市場，車款售價介於人民幣15萬至30萬元（約新台幣68萬至135萬元）。

許多中國電動車製造商正尋求拓展海外市場，並因此籌資支應擴張。包括小鵬汽車與蔚來汽車近期都在港股二次上市。

中國電動車市場龐大，從豪華款到平價款應有盡有。每輛售價僅4000美元（約新台幣12萬6000元）的中國車廠五菱微型電動車宏光Mini EV，去年賣出40萬輛，相較歐洲最熱銷電動車款雷諾（Renault）Zoe去年銷量7萬7000輛。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110920