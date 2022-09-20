厄瓜多和中國達成債務重組協議

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（中央社台北20日電）厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）19日宣布，和中國的銀行達成債務重組的協議，在2025年前涉及資金14億美元，將延長貸款期限並降低利息等。分析認為這對拉梭是一項政治勝利。

英國金融時報（FT）報導，厄瓜多和中國國家開發銀行及中國進出口銀行分別達成涉資14億美元和18億美元的貸款協議，延長了貸款期限並降低利息和攤銷。

厄瓜多和國開行的貸款期限延至2027年，和進出口銀行的貸款期限則延至2032年。拉梭表示，這讓政府有更多餘裕處理施政上的優先事項。

厄瓜多政府正面臨國內反對派的示威，他們抗議油價和物價飆升、政府社會公共支出不足。

報導說，厄瓜多的國營石油公司和中國上週也達成交易，可為厄瓜多帶來7億900萬美元的收入。這筆資金將優先使用於一些社會支出項目。

厄瓜多的分析家認為，與中國達成債務重組，對面臨反對派壓力的拉梭政府來說是一項政治勝利。

此外，拉梭還表示，厄瓜多正在推進與中國之間的貿易談判，目標是在今年12月舉行的中國-拉美企業家高峰會上達成自貿協定。

報導指出，中國是厄瓜多過去10年以來最重要的金融夥伴，也有厄國的經濟學者注意到，這些借款利息過高，並且對中國的依賴在增加。

面對龐大債務，拉梭從今年2月以來就致力於尋求和中方達成債務重組協議。

據報導，中國近年已貸款328億美元（約新臺幣1兆元）給一些陷入金融危機的國家，成為國際貨幣基金（IMF）的競爭者。（編輯：張淑伶）1110920