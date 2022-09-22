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中國旱象持續 洞庭湖汛期枯竭湖南飲用水告急

2022/9/22 15:48
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（中央社記者李雅雯北京22日電）受到高溫少雨影響，中國長江流域遭遇1961年以來最嚴重旱象，從夏天蔓延到入秋。洞庭湖水位持續下降；湖南常德飲用水供應吃緊、取水告急，即將啟動沅江應急取水工程。

據湖南省水利廳官網22日消息，截至21日下午5時，洞庭湖城陵磯站水位下跌至19.84公尺，跌破20公尺。由於天熱少雨，洞庭湖近30天上游來水量較過往同期均值偏少77%，為1959年以來同期最少，導致洞庭湖水位持續下降，汛期反枯。

湖南常德飲用水供應吃緊、取水告急，即將啟動沅江應急取水工程。據微信公眾號「常德發布」消息，今年6月以來，常德市出現罕見持續高溫乾旱天氣，沅江水位持續下降。

根據氣象和水利部門意見，乾旱天氣恐將再持續一段時間，阻礙自來水廠取水工作，市民生活將受到嚴重影響，解決應急取水問題相當緊急。沅江應急取水工程力爭在10月8日前完工，水利部門將做好調水工作，確保水廠正常取水。

長江流域從今年入夏以來，因為長時間高溫少雨，旱情快速蔓延，長江流域水位持續下降，出現汛期反枯的罕見現象。

根據湖北鄂州市水務集團有限公司20日消息，長江鄂州段水位達到有紀錄以來同期最低水位，如果長江水位繼續下降，鄂州市沿江水廠將面臨無水可取、無水可用情形，供水形勢不容樂觀。

鄂州市水務集團啟動城東水廠、葛華水廠臨時應急取水工程，工程完工後將可使鄂州市主城區、葛店開發區、華容區等地居民生活用水和工業生產用水無虞。（編輯：唐佩君）1110922

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