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王毅：中國啟動批准槍枝議定書法律程序

2022/9/25 18:21（9/25 19:28 更新）
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中國國務委員兼外交部長王毅（右3）出席第77屆聯合國大會一般性辯論，他於當地時間24日宣布，中國已經啟動批准「槍枝議定書」相關國內法律程序。（圖取自中國外交部微博weibo.com）
中國國務委員兼外交部長王毅（右3）出席第77屆聯合國大會一般性辯論，他於當地時間24日宣布，中國已經啟動批准「槍枝議定書」相關國內法律程序。（圖取自中國外交部微博weibo.com）
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（中央社記者李雅雯北京25日電）中國國務委員兼外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第77屆聯合國大會一般性辯論，他於當地時間24日宣布，中國已經啟動批准「槍枝議定書」相關國內法律程序。

中國外交部官網25日發布新聞稿指出，王毅出席第77屆聯合國大會一般性辯論且發表演講時宣布，中國已經啟動批准「槍枝議定書」相關國內法律程序。這是中國落實全球安全倡議、維護國際和地區和平穩定的重要舉措。

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新聞稿內容提到，中國高度重視槍枝泛濫引發的各方面問題，堅決反對非法製造和販運槍枝。中國近年來在立法、司法、執法各個層面採取系列措施，加強國內槍枝管理；中國履行國際義務、參與國際合作，為打擊槍枝非法貿易作出應有貢獻。

「槍枝議定書」自1998年起在聯合國架構內啟動談判，2001年5月在聯合國大會通過，2005年7月生效，目前共有122個締約國。議定書主要目的在槍枝製造、進出口及其管理等方面制定國際規範，促進和加強打擊相關跨國組織犯罪的國際合作。（編輯：張淑伶）1110925

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